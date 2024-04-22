"Поздравляю болельщиков Динамо с победой. Спасибо нашим защитникам и защитницам за возможность проводить чемпионат. Мы добыли важные три очка. Двигаемся дальше, для нас ничего не закончено. Мы настраиваемся на каждую игру как на финальную.

Динамо – Полесье – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я всегда стремлюсь, чтобы игроки по максимуму выполняли наши договоренности, чтобы они тактически правильно перестраивались, технически правильно выполняли действия. Это такой процесс, который просто не может быть абсолютно совершенным. Всегда есть моменты, которые можно улучшать. Но сегодня нам очень многое удавалось, и я благодарю ребят за их отношение, мотивацию, дисциплину, которую они на протяжении всей игры демонстрировали.

Это приятные моменты, после которых ты получаешь удовольствие от той работы, которую выполняешь. Поэтому я поблагодарил игроков за эту игру. Завтра они получили выходной день. Но у нас очень насыщенный график, поэтому те, кто не участвовали в игре или вышли на замену, сейчас, после игры, делают небольшую беговую работу. Послезавтра команда собирается на базе, мы будем готовиться к следующему матчу.

Предыдущая игра с Полесьем? То, что произошло в прошлом, то, что прошло, нас не интересует., Мы рассматриваем каждого соперника с точки зрения их тактических действий, взаимодействий, перемещения, организации игры в обороне и атаке, исполнения стандартных моментов. По этим показателям мы готовимся к каждому сопернику отдельно. А то, что было – это уже история, она останется с нами, хотим мы этого или нет. Но мы не можем смотреть в прошлое и волноваться по поводу тех событий, которые уже произошли. Мы стремимся смотреть вперед, не стоя спиной к своему будущему.

Состояние Бражка? Как я говорил ранее, он заболел. На сегодня он даже еще не приступил к тренировкам. Но его состояние более-менее стабилизировалось, поэтому я надеюсь, что со вторника он уже начнет готовиться. Правда, пока не знаю в каком режиме – индивидуальном или с командой. Будет видно, забегать вперед пока нет смысла", – приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

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