Півзахисник Динамо Володимир Бражко повернувся до тренувань із київським клубом, повідомляє офіційний сайт команди.

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За інформацією джерела, сьогодні, 23 квітня, Бражко працював з певними обмеженнями. Однак вже з завтрашнього дня Володимир повноцінно займатиметься разом з усіма та поступово готуватиметься до найближчого поєдинку проти СК Дніпро-1.

Зазначається, що нині в Динамо немає травмованих гравців – Навін Малиш також вже займається у загальній групі.

Нагадаємо, Бражко пропустив два останні матчі "біло-синіх" – проти Миная і Полісся – через інфекційну хворобу. У поточному сезоні 22-річний хавбек провів за киян 25 поєдинків, в яких забив 6 голів і віддав 3 асисти.

До слова, дуель між СК Дніпро-1 та Динамо відбудеться у суботу, 27 квітня, в рамках 26-го туру УПЛ.

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