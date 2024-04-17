"Где Владимир Бражко? Я же говорил вам еще после игры с Александрией, что у нас есть какой-то вирус в команде.

Шовковский раскритиковал игроков Динамо несмотря на победу над Минаем

По состоянию на сегодня Бражко с температурой, он не мог участвовать в этой игре.

У нас постоянно кто-то один вылетает. Первым был Нещерет (не попал в заявку на матч с Александрией после фейла в поединке с ЛНЗ, – прим.), потом – Сирота. Именно в день игры с Александрией у него была температура, и позавчера температура была у Бражко", – сказал Шовковский в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, в текущем сезоне Бражко провел за "бело-синих" 25 поединков, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Динамо после 24-х туров набрало 50 очков и на 1 балл отстает от лидера УПЛ – Шахтера (у киевлян есть одна игра в запасе, у "горняков" – две).

Динамо победило Минай в непростой доигровке – киевляне приблизились к Шахтеру на минимальное расстояние