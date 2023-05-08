– Желаю всем хорошего, тихого дня и продолжения вечера. Мы знаем, в какой ситуации находится вся наша страна и благодарим наших воинов, которые защищают границы Украины и дают нам возможность проводить матчи. Понимаем, что нас может ожидать в ближайшие дни, потому что агрессия наших соседей в такие даты, как правило, больше обычного.

Относительно сегодняшнего матча, мы провели третью игру подряд на выезде. Было непросто: дорога, восстановление. Хочу поблагодарить своих игроков за проявленное желание. Мы понимали, что все команды, возглавляемые Юрием Вернидубом, играют открыто, агрессивно, с большим количеством борьбы. Мы настраивали своих футболистов на то, что мы не имеем права проиграть в мотивации, желании, борьбе и настроении. Думаю, нам это удалось.

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– Насколько Динамо повезло в эпизодах, когда Кривбасс действовал очень хорошо?

– В футболе понятие повезло или не повезло – относительно. Безусловно, после игры мы проведем анализ, посмотрим количество владения мячом, острых моментов, а также XG. Но уже сейчас могу сказать, что в конце матча мы могли победить и с большим счетом. Поэтому повезло или не повезло, мы скажем после того, как проанализируем всю игру и действия каждого игрока, в цепочках и т.д. А делать какие-либо выводы сразу после матча не стоит. Вообще, везение нужно заслужить хотя бы желанием и работой, даже когда игра не складывается.

– Вокруг тренерского штаба Динамо ходят разные слухи. Как относитесь к тому, что вас называют правопреемником Луческу?

– Я понимаю, что вам интересна инсайдерская информация, а мне интересен футбол, игра и подготовка моей команды. Я говорю "моей команды", потому что в моей жизни есть две команды – Динамо и сборная Украины. Сейчас я в команде Динамо, в ее тренерском штабе, и мне интересно, как будет играть моя команда. Мы готовимся и постоянно контактируем с главным тренером. Но о таких вещах, по поводу которых вы задаетесь вопросом, вы никогда не услышите изнутри команды, как бы вы ни пытались это "вытянуть". Есть руководство, которое будет решать все вопросы, есть контрактные обязательства перед игроками, тренерским штабом и каждым человеком, работающим в команде. Так что этот вопрос не ко мне.

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Ко мне вопрос – как мы готовились к этой игре, что отрабатывали и т.д. Кстати, гол, который мы забили – это одна из наработок, которыми мы занимаемся в тренировочном процессе. Поэтому предлагаю задавать вопросы по игре, а все остальное оставить в стороне по крайней мере до окончания контракта главного тренера. Что будет потом – никто не знает. Не зря есть поговорка: "Хотите рассмешить Бога, расскажите о своих планах".

– Что касается сборной Украины, видите ли себя в следующем тренерском штабе команды? Может, уже есть какие-то договоренности?

– Я предполагал этот вопрос, потому уже ответил на него. Сейчас я работаю в Динамо, и все мои мысли связаны с ним. Я полностью погружен в работу с этой командой. Что будет завтра, никто не знает. Давайте сначала победим в этой войне, а потом будем думать обо всем остальном, – цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.

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