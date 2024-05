В ночь на 22 мая в Нью-Йорке состоялась церемония награждения премией Sports Emmy Awards. Награду в номинации "Документальный сериал" получила лента о Шахтере под названием "Football Must Go On" ("Футбол должен продолжаться"), сообщает официальный сайт дончан.

Напомним, четырехсерийный киноопус от компании Paramount+ рассказывает о выступлениях Шахтера в Лиге чемпионов во время полномасштабной войны в Украине. Его уже можно посмотреть на MEGOGO.

К слову, на награду также претендовали: сериал об автогонках Formula 1: Drive to Survive (Netflix), сериал о бейсболе Hard Knocks (HBO), реалити-шоу о реслинге Monster Factory (Apple TV) и сериал об американском футболе Quarterback (Netflix).

Напомним, Шахтер в текущем сезоне оформил золотой дубль, завоевав чемпионство в УПЛ и выиграв Кубок Украины.

