"Нет ни одного другого футболиста в истории Динамо, кто заслужил бы своей футбольной карьерой большего права попробовать себя в роли главного тренера, чем Вы. Поздравляем с двумя победами на старте! Бесспорно, Александр, это Ваш шанс. Всей душой желаем Вам им воспользоваться.

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Полностью осознаем, что кардинально изменить ситуацию в таких условиях невозможно. Но от этого сезона никто ничего не ждал с самого начала. На наш взгляд, само проведение праздника футбольных матчей, когда ежедневно на фронте и вне его гибнут наши соотечественники, было крайне спорным.

Но, даже несмотря на это, есть одна просьба. Уверены, что для Вас (а всей футбольной карьерой Вы это доказали) симуляция не является частью футбольного стиля команды Динамо Киев. Однако, нам доподлинно известно (от футболистов Динамо – Вы сами можете это у них уточнить), что с приходом Луческу на тренировках отрабатывалось как и когда нужно симулировать. Это стиль Срны, за который Шахтер Луческу ненавидели почти по всей Украине. К сожалению, за 3 года навязывания, он принес свои плоды и в Динамо. И вот запретить эту ху*ню как раз в Ваших силах!

Футболисты Динамо выходят на поле с флагами Украины. А потом, вместо демонстрации мужества, при первой же возможности изображают из себя "трехсотых". Во время войны, никаких других эмоций, кроме отвращения, это вызвать не может. Пожалуйста, избавьте нас от этого румынского наследия!

П.С. Мы знаем, что было предложение к ультрас, которые остались в Киеве, подъехать на базу, встретиться с командой, "поддержать молодежь". Эта встреча, разумеется, была отложена до победы. Наш ресурс хоть и не является ультрас, и сами они об этом просить не будут, однако мы бы хотели обратить Ваше внимание на то, что сейчас такое время, когда футболисты должны поддерживать фанатов на фронте, а не наоборот. Им нужны мавики, тепловизоры, пикапы и куча всего остального. Закройте эти два вопроса, и над вашей легендарностью сверху засияет нимб", – говорится в сообщении сообщества в социальной сети Facebook.

Напомним, Шовковский "страхует" Луческу на тренерском мостике Динамо, пока тот восстанавливается после операции на бедре. 48-летний специалист уже успел одержать две победы (над Металлистом и Ворсклой) и был признан лучшим тренером 24-го тура УПЛ.

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