Александр Шовковский удачно стартовал в должности исполняющего обязанности главного тренера – Динамо под его руководством на выезде обыграло Металлист и Ворсклу. Сегодня киевлян ожидал третий выездной поединок – на этот раз против команды Юрия Вернидуба. Кривбасс еще надеется занять пятое еврокубковое место, хотя и отстает от Александрии на 6 очков. Киевляне же отпустили Зорю на 5 пунктов, поэтому для продолжения борьбы за Лигу Европы "бело-синим" нужно было брать три очка. Матч, как и онлайн-трансляция Кривбасс – Динамо Киев, должен был стартовать в 13:00, но из-за воздушной тревоги, вызванной соседями-недоумками, игра началась с опозданием на 15 минут.

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В заявку Кривбасса попал новичок Даниэль Соса, о переходе которого криворожцы объявили в воскресенье. Нападающий сборной Нигера начал игру в запасе. У Динамо неожиданностей не было – дисквалифицированного Максима Дячука заменил Денис Попов, а вместо Вивчаренко вышел Дубинчак. Все остальные после победы в Полтаве сохранили места в старте. Игроки Динамо вышли на поединок в специальных футболках в поддержку Мирчи Луческу.

Уже на 2-й минуте Кривбасс едва не забил. Нещерет потерял ворота, но дотянулся до мяча после удара головой. Правда, в этом эпизоде, похоже, был офсайд. Снова момент у Кривбасса – Микитишин расшатал Сироту и целил в ближний угол, но пробил очень неудачно. Кривбасс давал защитникам Динамо разыгрывать мяч и не шел в прессинг, вступая в отбор уже ближе к центру поля. Вместо этого команда Вернидуба активно использовала фланги, то и дело нагружая Дубинчака и поменьше – Тымчика.

Динамо впервые пошло в атаку лишь на 10-й минуте, однако без удара по воротам Клищука. Кривбасс ответил ударом Капича, который потащил Нещерет. Наконец хоть что-то от киевлян впереди – Сидорчук издали зарядил выше. А вот у Бенито был классный момент. Андриевский, Кабаев и Буяльский быстро разыграли, мяч оказался у нигерийца, который не смог переиграть Клищука с нескольких метров. Это был лучший момент киевлян до перерыва.

У Бенито был еще один шанс. После его удара на газоне остались сразу два футболиста – от паха Бескоровайного мяч попал в лицо другому игроку Кривбасса. Киевляне апеллировали на игру рукой, но VAR и арбитр пенальти не увидели. А перед свистком на перерыв Кривбасс упустил супершанс. Лунев подстерег отскок мяча от стенки и с линии вратарской зарядил в перекладину! Возможно, спас и Нещерет, который тоже задел мяч.

В итоге, 0:0 – первый тайм в Кривом Роге завершился нулями. Начало и конец тайма были за командой Вернидуба, которая была ближе к голу. У Динамо был разве что момент Бенито – Шовковскому нужно было что-то придумывать, ведь качественных позиционных атак у "бело-синих" почти не было.

Шовковский и придумал, выпустив Волошина вместо Кабаева. Назар, первую часть сезона отыгравший именно в Кривбассе, сразу начал обострять, а уже на 48-й минуте Динамо забило. Попов остался в чужой штрафной после неудачно разыгранного стандарта и спокойно замкнул подачу Андриевского.

Мог забивать и сам Андриевский, который с линии штрафной пробил в руки Клищуку. Активнее заиграли киевляне после гола Попова – полумоменты были у Сидорчука и Ваната, а вот Кривбасс и близко не атаковал так, как в первой половине. Ни одного удара против пяти у киевлян – красноречивая статистика за первые 15 минут второго тайма.

Микитишин на ровном месте потянул заднюю поверхность бедра и покинул поле. Вместо него вышел Даниэль Соса, дебютировавший за Кривбасс. Шовковский бросил в игру своих легионеров – Пэррис и Рамирес заменили Бенито с Ванатом. Ямаец вышел "ударно", сразу же получив желтую за явный фол против Дибанго. А вот Рамирес мог отличиться – Волошин роскошно разобрался и вывел венесуэльца почти один на один. Эрик проиграл дуэль Клищуку. Это был последний момент в поединке. Разве что Пэррис еще обводящим ударом не попал в ворота.

0:1 – Динамо выиграло третий матч подряд с Шовковским. Киевляне набрали 50 баллов и, по крайней мере, временно приблизились к Заре на расстояние двух очков. Кривбасс пока шестой – 32 пункта, но до еврозоны уже 6 очков. В следующем туре УПЛ Динамо примет Черноморец, Кривбасс дома сыграет с Рухом.