Кривбасс имел гораздо больше моментов до перерыва, однако Руслан Нещерет действовал безупречно. Особенно ярким был сейв на 45+2-й минуте – молодой кипер Динамо перевел в перекладину выстрел Лунева с нескольких метров.

Динамо одолело Кривбасс – ударный отрезок принес Шовковскому третью победу, еврокубки удаляются от Вернидуба

Кривбасс поплатился за свою расточительность в дебюте второго тайма. Денис Попов будто элитный центрфорвард замкнул подачу Андриевского с правого фланга. Этот гол оказался единственным во встрече и принес Александру Шовковскому третью победу во главе Динамо.