Третья победа Шовковского-тренера в видеообзоре матча Кривбасс – Динамо – 0:1
17:10 - Читати українською
Кривбасс уступил Динамо в 25-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи.
завершено
48’ Денис Попов
Кривбасс имел гораздо больше моментов до перерыва, однако Руслан Нещерет действовал безупречно. Особенно ярким был сейв на 45+2-й минуте – молодой кипер Динамо перевел в перекладину выстрел Лунева с нескольких метров.
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Кривбасс поплатился за свою расточительность в дебюте второго тайма. Денис Попов будто элитный центрфорвард замкнул подачу Андриевского с правого фланга. Этот гол оказался единственным во встрече и принес Александру Шовковскому третью победу во главе Динамо.
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