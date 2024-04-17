"Де Володимир Бражко? Я ж казав вам ще після гри з Олександрією, що в нас є якийсь вірус у команді.

Шовковський розкритикував гравців Динамо попри перемогу над Минаєм

Станом на сьогодні Бражко з температурою, він не міг брати участь у цій грі.

У нас постійно хтось один вилітає. Першим був Нещерет (не потрапив у заявку на матч з Олександрією після фейлу у поєдинку з ЛНЗ, – прим.), потім – Сирота. Саме в день гри з Олександрією в нього була температура, і позавчора температура була в Бражка", – сказав Шовковський у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, у поточному сезоні Бражко провів за "біло-синіх" 25 поєдинків, в яких забив 6 голів і віддав 3 асисти. Динамо після 24-х турів набрало 50 очок і на 1 бал відстає від лідера УПЛ – Шахтаря (у киян є одна гра в запасі, у "гірників" – дві).

Динамо перемогло Минай у непростому дограванні – кияни наблизились до Шахтаря на мінімальну відстань