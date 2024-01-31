"Концовку первой части сезона УПЛ я застал – а так не всегда удается смотреть матчи. Сказывается разница во времени. Также бывают проблемы с трансляциями. Шовковский внес некоторые коррективы, но за такое короткое время кардинально он ничего не мог изменить. Я общаюсь со многими ребятами из Динамо, и насколько знаю, футболисты успокоились, была нервозность и усталость, а после смены тренера игроки выдохнули и на положительных эмоциях довели матчи до зимней паузы.

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Шовковский никогда не собирался быть тренером вратарей. Это я точно знаю. Он и сам не раз об этом говорил. Пожалуй, сначала хотел быть менеджером – спортивным или генеральным директором. Но все сложилось так, что он стал помощником главного тренера. Наверное, ему это понравилось. И в итоге он принял решение, почему бы не попробовать.

Теперь руководство Динамо вверило ему команду. Думаю, во втором круге чемпионата не только руководство клуба будет оценивать работу Шовковского, но и для всех он будет под микроскопом", – отметил Шацких в интервью Tribuna.com.

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