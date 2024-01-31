"Кінцівку першої частини сезону УПЛ я застав – а так не завжди вдається дивитися матчі. Дається взнаки різниця в часі. Також бувають проблеми з трансляціями. Шовковський вніс деякі корективи, але за такий короткий час кардинально він нічого не міг змінити. Я спілкуюся з багатьма хлопцями з Динамо, і наскільки знаю, то футболісти заспокоїлися. Була знервованість та втома, а після зміни тренера гравці видихнули і на позитивних емоціях довели матчі до зимової паузи.

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Шовковський ніколи не збирався бути тренером воротарів. Це я точно знаю. Він і сам не раз про це говорив. Мабуть, спочатку хотів бути менеджером – спортивним чи генеральним директором. Але все склалося так, що він став помічником головного тренера. Мабуть, йому це сподобалося. І в підсумку він ухвалив рішення, чому б не спробувати.

Тепер керівництво Динамо довірило йому команду. Думаю, в другому колі чемпіонату не тільки керівництво клубу оцінюватиме роботу Шовковського, але і для всіх він буде під мікроскопом", – зазначив Шацьких в інтерв'ю для Tribuna.com.

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