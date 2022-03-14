Легенда украинского футбола продолжает моральное уничтожение путинской орды, которая уже больше двух недель издевается над нашим народом.

Экс-голкипер Динамо, а ныне ассистент Александра Петракова в тренерском штабе сборной Украины вносит свой вклад в нашу победу. Александр Шовковский активно участвует в информационной войне против агрессора.

Шовковский: "Тот" навсегда войдет в историю, его имя будет ассоциироваться с худшими подонками этого мира

Мы говорим "русский", а имеем в виду "фашист". Мы говорим "фашист", а имеем в виду "русский". Русский – фашист! Синонимы навеки!

Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава Украинцам!" – написал Шовковский в Facebook.

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