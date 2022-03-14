Легенда українського футболу продовжує моральне знищення путінської орди, яка вже більше двох тижнів знущається з нашого народу.

Екс-голкіпер Динамо, а нині асистент Олександра Петракова у тренерському штабі збірної України робить свій внесок у нашу перемогу. Олександр Шовковський активно бере участь в інформаційній війні проти агресора.

Шовковський: "Той" назавжди увійде в історію, його ім'я буде асоціюватися з найгіршими покидьками цього світу

"Ми говоримо "русский" а маємо на увазі "фашист". Ми говоримо "фашист", а маємо на увазі "русский". Русский – фашист! Синоніми навіки!

Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава Українцям!" – написав Шовковський у Facebook.

Росія напала на Україну: несподіваний клуб для зірки Динамо і сильне звернення Ракицького до окупантів (LIVE)