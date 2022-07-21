"Хотел бы снова войти в тренерский штаб Шевченко? Во-первых, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому своими планами я никогда не делюсь. Хочу пожелать Андрею Николаевичу найти свою команду.

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С ним, безусловно, интересно работать. Хочу поблагодарить его, что он в свое время привлек меня в национальную команду. Этот опыт пригодится мне. Таких команд очень много. Но я назову те две, в которых я уже играл, – Динамо и сборная Украины", – поделился Шовковский в интервью Parimatch.

Напомним, Александр входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины, проработав там с сентября 2018 года по август 2021-го. После этого Шовковский переподписал соглашение с национальной командой и помогает Александру Петракову.

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