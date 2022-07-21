"Чи хотів би знову увійти до тренерського штабу Шевченка? По-перше, якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Тому своїми планами я ніколи не ділюся. Хочу побажати Андрію Миколайовичу знайти свою команду.

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З ним, безумовно, цікаво працювати. Хочу подякувати йому, що він у свій час залучив мене до національної команди. Той досвід стане мені у пригоді. Таких команд дуже багато. Але я назву ті дві, в яких я вже грав, – Динамо та збірна України", – поділився Шовковський в інтерв'ю Parimatch.

Нагадаємо, Олександр входив до тренерського штабу Андрія Шевченка у збірній України, пропрацювавши там з вересня 2018 року по серпень 2021-го. Після цього Шовковський перепідписав угоду з національною командою та допомагає Олександру Петракову.

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