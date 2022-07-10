"Ужасная весть. Болезненная... Неотвратимая потеря... Сергей Баланчук! 47 лет. Погиб, защищая нашу страну в войне с коварными и ничем не чуждающимися рашистами. Погиб от вражеской артиллерии под Бахмутом...

Экс-игрок Динамо погиб на фронте в Донецкой области – он воспитывался вместе с Шовковским и Ващуком

Мы обучались вместе в одном классе. Он был лучшим учеником среди всего нашего специализированного футбольного класса и окончил школу с золотой медалью! Начинали вместе путь в футболе. И, кстати, он первым среди всех нас попал после школы из Динамо-3 в дублирующий состав Динамо и закрепился в команде... Мы с ним вместе пришли в первую команду Динамо 18 декабря 1993 года, вместе с Сергеем Федоровым.

Можно рассказывать многое, но скажу одно – он всегда профессионально и ответственно относился ко всему, с чем имел дело. Он защищал нашу страну! Защищал на нашей территории! Он сражался за нашу независимость! За нашу свободу! Свободу, которую мы выбираем сами! Свобода – это не то, что вам могут дать! Это то, что невозможно забрать!

Мы боремся, отдавая самое ценное, что у нас есть – жизнь сыновей и дочерей нашей Украины. Внутренний наш круг сжимается, мы теряем людей в этой войне, поэтому нам очень необходимо усиливать внешнее кольцо поддержки, поддержки всего мира для нашей скорейшей победы над рашистами. Нам очень необходима помощь для победы здравого смысла над бункерным маразмом, от которого уже весь цивилизованный мир отвернулся! И мы обязательно победим, потому что казацкому роду нет перевода!

А сегодня я грущу! Я грущу потому, что наша Украина потеряла одного из своих Защитников, родители потеряли Сына, сестра потеряла Брата, а дети – Отца! Почивай с миром! Земля тебе пухом! Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ и Героям Слава! Все будет Украина! Но обязательно – Смерть врагам!" – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Instagram.

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