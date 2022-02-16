"Суркис назвал меня среди тех, кто мог бы стать президентом Динамо? Хотите рассмешить бога – расскажите ему о своих планах на будущее. Для меня, человека, который всю жизнь играл в одном клубе, Динамо – это не просто слово.

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Безусловно, я переживаю за команду, за происходящее, но с другой стороны – я не предвзят сегодня в отношении игроков. Мне не важно, это игрок Динамо, Шахтера, Ворсклы, Днепра-1, Аталанты. Для меня главное – состояние игроков, и чтобы они отдавались на футбольном поле и в тренировочном процессе.

Если мы говорим о возможном президентстве Динамо, то я думаю, что нужно еще многое узнать, прежде чем принять такое решение. Я знаю футбол изнутри, что происходит на поле, в раздевалке, у футбольного поля, во время подготовки, как нужно организовать это все, но я не знаю многие другие моменты.

Имеются трансферы, имидж, маркетинг, работа с другими клубами, международные отношения, болельщики. Есть большой круг вопросов, о которых я не знаю, но было приятно услышать, что Игорь Суркис вверил бы мне должность президента Динамо.

Было ли предложение от Динамо? Мне предлагал место один из тренеров по работе с вратарями, но я отказался. Сейчас я работаю в штабе сборной Украины", – сказал Шовковский Sport Arena.

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