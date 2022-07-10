Экс-игрок Росс Каунти, Партик Тисл и ряд других шотландских клубов Адам Стракан найден мертвым. Обстоятельства трагедии и причины смерти пока неизвестны. Об этом сообщил в своем Twitter Клайдбенк – один из бывших клубов погибшего.

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Стракан дебютировал за Партик Тисл в 2004 году. В свое время считался очень перспективным, но так и не сумел выбраться из шотландской трясины. В 2018-м завершил карьеру из-за тяжелой травмы голеностопа.

В последнее время шотландец стал фигурантом ряда уголовных скандалов, из-за которых оказывался на скамье подсудимых. Не исключено, что именно это и послужило причиной его ранней смерти.

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