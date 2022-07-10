Екс-гравець Росс Каунті, Партік Тісл та низки інших шотландських клубів Адам Стракан знайдений мертвим. Обставини трагедії та причини смерті поки невідомі. Про це повідомив у своєму Twitter Клайдбенк – один із колишніх клубів загиблого.

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Стракан дебютував за Партік Тісл у 2004 році. Свого часу вважався дуже перспективним, але так і не зумів вибратися з шотландської трясовини. У 2018-му завершив кар'єру через важку травму гомілкостопу.

Останнім часом шотландець став фігурантом низки кримінальних скандалів, через які опинявся на лаві підсудних. Не виключено, що саме це і стало причиною його ранньої смерті.

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