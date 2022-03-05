Шотландские фанаты собирают деньги для детей из Украины: красивый жест от соперника
Поклонники будущего оппонента сборной Украины занимаются хорошим делом.
Благотворительная организация TA Sunshine Appeal, состоящая из преданных болельщиков сборной Шотландии, приступила к сбору средств на поддержку детей Украины.
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За первые 24 часа фанаты пожертвовали 858 фунтов стерлингов (это около 35 тысяч гривен). Средства просят отправлять через PayPal на info@tasunshineappeal.co.uk.
Напомним, сборная Украины должна встретиться с Шотландией в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Матч был запланирован на 24 марта, но, скорее всего, будет перенесен. В финале триумфатор встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.
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