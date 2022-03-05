Благотворительная организация TA Sunshine Appeal, состоящая из преданных болельщиков сборной Шотландии, приступила к сбору средств на поддержку детей Украины.

Астон Вилла присоединилась к поддержке Украины в войне с Россией

За первые 24 часа фанаты пожертвовали 858 фунтов стерлингов (это около 35 тысяч гривен). Средства просят отправлять через PayPal на info@tasunshineappeal.co.uk.

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Всего за 24 часа вы пожертвовали 858,01 фунта стерлингов, да, 858,01 фунта стерлингов?



Пожалуйста, отправьте через PayPal

info@tasunshineappeal.co.uk



Это не критика, но, пожалуйста, выберите вариант «Друг и семья», если вы отправляете деньги, так как без этого не все ваши деньги дойдут до нас #EverywhereWeGo https://t. со/I9gAGSbB4l — TA Sunshine Appeal (@TASA1999) 4 марта 2022 г.

Напомним, сборная Украины должна встретиться с Шотландией в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Матч был запланирован на 24 марта, но, скорее всего, будет перенесен. В финале триумфатор встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.