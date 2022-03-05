Представитель АПЛ – Астон Вилла – стал очередным клубом, выразившим свою поддержку Украине в борьбе с кровавым режимом Путина. "Львы" оформили свои соцсети в сине-желтые цвета, подкрепив их лозунгом "Солидарны с Украиной".

АПЛ поддержит Украину во всех матчах ближайшего уик-энда

Напомним, этот во время этого уик-энда АПЛ поддержит наше государство во всех матчах – ранее официальное лого турнира также получило сине-желтую окраску. Кроме того, АПЛ планирует прекратить трансляции в России, досрочно расторгнув контракт со страной-агрессором.

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