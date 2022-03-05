Благодійна організація TA Sunshine Appeal, яка складається з відданих вболівальників збірної Шотландії, розпочала збір коштів на підтримку дітей України.

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За перші 24 години фанати пожертвували 858 фунтів стерлінгів (це близько 35 тисяч гривень). Кошти просять відправляти через PayPal на info@tasunshineappeal.co.uk.

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In just over 24 hours, you've donated £858.01, yes £858.01 ?



Please send via PayPal

info@tasunshineappeal.co.uk



This isn't a criticism but please select 'Friend and Family' option if you send money, as without it, not all your money will reach us #EverywhereWeGo https://t.co/I9gAGSbB4l — TA Sunshine Appeal (@TASA1999) March 4, 2022

Нагадаємо, збірна України має зустрітись із Шотландією у півфіналі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. Матч був запланований на 24 березня, але, найімовірніше, буде перенесений. У фіналі тріумфатор зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

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