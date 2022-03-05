Шотландські фанати збирають кошти для дітей з України: красивий жест від суперника
Прихильники майбутнього опонента збірної України займаються доброю справою.
Благодійна організація TA Sunshine Appeal, яка складається з відданих вболівальників збірної Шотландії, розпочала збір коштів на підтримку дітей України.
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За перші 24 години фанати пожертвували 858 фунтів стерлінгів (це близько 35 тисяч гривень). Кошти просять відправляти через PayPal на info@tasunshineappeal.co.uk.
Нагадаємо, збірна України має зустрітись із Шотландією у півфіналі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. Матч був запланований на 24 березня, але, найімовірніше, буде перенесений. У фіналі тріумфатор зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.
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