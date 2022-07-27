От Каспера Шмейхеля ожидали только трансфера на повышение, однако датчанин избрал другой вариант продолжения карьеры.

Каспера Шмейхеля в топ-клубе не будет / фото из открытых источников

Основной голкипер Лестера и сборной Дании неожиданно решил сменить клуб. По информации L’Équipe, Шмейхель дал добро на переход в Ниццу.

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Французы после продажи Вальтера Бенитеса ищут нового "первого номера", так что проблем с конкуренцией у Каспера не будет. Впрочем, до трансфера 35-летнего голкипера Лестера еще далеко. Возможность перехода Шмейхеля зависит от того, смогут ли "лисицы" найти ему замену.

Напомним, что в сезоне 2015/16 Шмейхель стал чемпионом вместе с Лестером, поэтому для местных болельщиков он является легендарной персоной. Контракт датчанина подходит к концу летом 2023 года.

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