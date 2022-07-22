Новичок "канониров" Александр Зинченко пообщался с клубной пресс-службой, которой рассказал о главных мотивах переезда в Лондон.

– Что для тебя означает переход в Арсенал?

– Прежде всего, хочу сказать, что сбылась мечта детства, потому что я был большим фанатом клуба, когда был ребенком. Поскольку здесь играли Тьерри Анри и молодой Сеск Фабрегас, я просто наслаждался просмотром игр Арсенала. Очевидно, я начал любить этот клуб, потому я очень взволнован и не могу дождаться, чтобы играть.

– Мы видели фотографии в социальных сетях, на которых ты одевал футболку Арсенала, когда был ребенком.

– Да, помню, это было в Донецке, когда я был в академии Шахтера. Как я уже говорил, это сбывшаяся мечта.

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– Какие первые впечатления от сборов во Флориде?

– Удивительная атмосфера, все такие добрые, весь персонал здесь отличный. Слышал много хороших вещей от людей из Манчестер Сити о медицинском персонале, ребятах, работающих на кухне, игроках и, очевидно, Габриэле Жезусе. Слышал, что здесь удивительная атмосфера.

– Один из тех, кого ты знал из Манчестер Сити – Артета. Насколько он важен в твоем решении перейти?

– Я бы сказал, что он сыграл самую важную роль в моем решении. Я знал Мистера некоторое время, работал с ним в Манчестере. С первого дня в Сити я знал, что он будет очень хорошим тренером. Как он видит футбол... Я смотрел последний сезон Арсенала, мне очень понравилось. Вы можете увидеть стиль, рисунок игры, поэтому я хотел бы видеть это, когда буду играть за Арсенал.

– Какими были ваши отношения в Манчестер Сити? Как он помог твоей игре?

– То, как мы работали вместе, меня очень поразило. Помню, сколько раз мы упорно трудились на тренировках, а потом сразу над индивидуальными моментами. Он мне многое дал. Надеюсь, смогу взять еще больше.

– Ты вспомнил Габриэля. Насколько вы были близки на тренировках и матчах?

– О, честно говоря, мы близки друг с другом, я его очень люблю. Он мой большой друг. Хотел бы сказать, что он также участвовал в обсуждении моего решения и во всех этих вещах, поэтому он рассказал мне много хорошего об этом удивительном клубе и об этой атмосфере, о ребятах, обо всех, кто здесь есть. Поэтому я действительно поражен и очень взволнован.

– Итак, ты разговаривал с ним по телефону последние несколько дней и недель?

– Я всегда с ним на связи, даже когда он был в Сити или когда уходил, я всегда был с ним.

– Мы видели, как ты играешь на левом фланге защиты в клубе и в полузащите за сборную. Какая для тебя позиция самая лучшая?

– Везде, где тренер видит меня на поле. Это простой ответ, но это – правда. Даже если когда-нибудь тренер скажет, что нужно быть вратарем, то я им буду.

– Что сказал Артета о моей роли в команде?

– Да, мы говорили о моей роли, но я хотел бы сохранить это в тайне. Дальше посмотрим.

– Ты выиграл четыре чемпионских титула АПЛ, был признан лучшим украинским футболистом года. Что ты добавишь Арсеналу?

– Я готов к новому вызову. Хочу добиться больших результатов. Надеюсь, что мы сможем выиграть несколько титулов, будем бороться за каждый. Команда растет очень быстро. Думаю, что пришло время. Пришло время сделать все возможное, чтобы добиться чего-нибудь большего.

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– Ты будешь вторым украинцем после Олега Лужного в Арсенале. Ты гордишься, что пошел по его пути?

– Да, я горжусь этим, если честно. Он – абсолютная украинская легенда. К сожалению, не знаю его лично, у меня пока не было возможности познакомиться, но слышал много хорошего о нем.

– Ты уже играл на Эмирейтс и, возможно, хочешь надеть красную футболку?

– 100%. Вы нашли фотографию из детства в футболке. Точно помню тот день, мне понравилось, она мне подходила.

– Что почувствовал, когда надел футболку и встретился с командой?

– Это невероятно, честно говоря. Как я уже сказал, это сбывшаяся мечта. В детстве я не мог об этом даже подумать, а сейчас пришло такое время, поэтому я счастлив , – цитирует Зинченко сайт Арсенала .

Напомним, украинец перебрался к "канонирам" после 6 лет в Манчестер Сити. С лондонцами он подписал долгосрочный контракт, а "горожане" заработали на его трансфере 35 млн евро.

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