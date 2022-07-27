Шмейхель вирішив покинути Лестер – воротар-чемпіон зробив несподіваний вибір
Від Каспера Шмейхеля очікували лишень трансферу на підвищення, однак данець обрав інший варіант продовження кар'єри.
Основний голкіпер Лестера та збірної Данії несподівано вирішив змінити клуб. За інформацією L’Équipe, Шмейхель дав добро на перехід у Ніццу.
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Французи після продажу Вальтера Бенітеса шукали нового "першого номера", тож проблем з конкуренцією у Каспера не буде. Втім, до трансферу 35-річного голкіпера Лестера ще далеко. Можливість переходу Шмейхеля залежить від того, чи зможуть "лисиці" знайти йому заміну.
Нагадаємо, що у сезоні 2015/16 Шмейхель став чемпіоном разом з Лестером, тож для місцевих вболівальників він є легендарною персоною. Контракт данця добігає кінця влітку 2023 року.
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