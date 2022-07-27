Від Каспера Шмейхеля очікували лишень трансферу на підвищення, однак данець обрав інший варіант продовження кар'єри.

Каспера Шмейхеля в топ-клубі не буде / фото з відкритих джерел

Основний голкіпер Лестера та збірної Данії несподівано вирішив змінити клуб. За інформацією L’Équipe, Шмейхель дав добро на перехід у Ніццу.

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Французи після продажу Вальтера Бенітеса шукали нового "першого номера", тож проблем з конкуренцією у Каспера не буде. Втім, до трансферу 35-річного голкіпера Лестера ще далеко. Можливість переходу Шмейхеля залежить від того, чи зможуть "лисиці" знайти йому заміну.

Нагадаємо, що у сезоні 2015/16 Шмейхель став чемпіоном разом з Лестером, тож для місцевих вболівальників він є легендарною персоною. Контракт данця добігає кінця влітку 2023 року.

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