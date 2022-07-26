Орель Мангала перешел в лагерь Ноттингема, однако на этом его новый клуб останавливаться не собирается.

Ноттингем Форрест договорился о трансфере Ореля Мангала из Штутгарта. Согласно информации Sky Sports, личный контракт также согласован, поэтому о переходе будет объявлено на днях.

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Сообщается, что новичок АПЛ заплатит за бельгийца 15 миллионов евро. Ожидается, что 24-летний опорный полузащитник уже сегодня пройдет медицинский осмотр в английском клубе. Мангала станет 12-м футболистом, который этим летом переехал в Ноттингем.

Из самых известных новичков "форестеров" следует отметить Тайво Авонийи, Джесси Лингарда, Неко Уильямса, Муссу Ниахате, Омара Ричардса, Дина Хендерсона и Уэйна Хенесси. Суммарные траты на усиление, включая трансфер Мангала, достигнут 87 млн ​​евро, однако это еще не пределю СМИ уже говорят об интересе к левому защитнику Бетису Алексу Морено.

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