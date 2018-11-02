Шмейхель героически бросился спасать людей в горящем вертолете владельца Лестера – игрока остановила полиция

Голкипер Лестера Каспер Шмейхель стремился спасти людей в вертолете владельца "лис".

Вратарь Лестера стал непосредственным свидетелем падения вертолета владельца Лестера Вешая Шривадданапрабха.

Датчанин сразу героически бросился к вертолету, который уже горел, и стремился спасти пассажиров воздушного судна, однако полицейские вовремя оттащили Каспера на безопасное расстояние, информирует Daily Express, ссылаясь на слова главного тренера "лис" Клода Пюэля.

Падение вертолета с владельцем Лестера: появилось видео трагедии

"Это действительно правда, но я не хочу что-то детализировать. Каспер увидел и пережил ужасные вещи. Как и другие игроки, он опустошен, сейчас у всей команды грусть", – сказал Пюэль.

Напомним, 27 октября возле стадиона Лестера потерпел крушение вертолет владельца клуба вешают Шривадданапрабха. Все пассажиры и двое пилотов погибли.

Останній політ мільярдера: яким був Вішай Шрівадданапрабха – творець чемпіонського Лестера