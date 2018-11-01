Падение вертолета с владельцем Лестера: появилось видео трагедии

В сети появилось видео аварии вертолета, на борту которого находился владелец Лестера Вишай Шривадданапрабха. В результате инцидента погибло 5 человек.

Напомним, 27 октября по завершении матча 10 тура АПЛ Лестер – Вест Хэм вертолет с владельцем "лис" Вишаем Шривадданапрабхой взлетел с поля стадиона Кинг Пауэр, однако через несколько секунд упал на парковку возле арены. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли.

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В сети появилось видео последнего взлета вертолета. На нем видно, что через несколько секунд после взлета вертолет начал резко крутиться вокруг своей оси, после чего и упал. К слову, трагедия могла иметь значительно худшие последствия, ведь пилот вертолета перед падением сумел отвести его от людного места, что позволило избежать многочисленных жертв.

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Вишай Шривадданапрабха, погибший в результате катастрофы, приобрел Лестер в 2010 году. В сезоне 2015/16 команда под руководством Клаудио Раньери сенсационно стала чемпионом Англии.