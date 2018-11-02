Шмейхель героїчно кинувся рятувати людей у палаючому гелікоптері власника Лестера – гравця зупинила поліція

Голкіпер Лестера Каспер Шмейхель прагнув врятувати людей у гелікоптері власника "лисів".

Воротар Лестера став безпосереднім свідком падіння гвинтокрила власника Лестера Вішая Шрівадданапрабха.

Данець відразу героїчно кинувся до гелікоптера, який вже палав, і прагнув врятувати пасажирів повітряного судна, однак поліцейські вчасно відтягнули Каспера на безпечну відстань, інформує Daily Express, посилаючись на слова головного тренера "лисів" Клода Пюеля.

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"Це дійсно правда, проте я не хочу щось деталізувати. Каспер побачив і пережив жахливі речі. Як і інші гравці, він спустошений, зараз у всієї команди сум", – сказав Пюель.

Нагадаємо, 27 жовтня біля стадіону Лестера зазнав аварії вертоліт власника клубу Вішая Шрівадданапрабха. Усі пасажири та двоє пілотів загинули.

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