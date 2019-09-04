Ширер и Оуэн поссорились в соцсети, неожиданно вспомнив прошлое

Бывшие форварды сборной Англии и Ньюкасла Алан Ширер и Майкл Оуэн серьезно поссорились в социальных сетях.

Конфликт начался с того, что Алан Ширер иронично прокомментировал слова Оуэна на BT Sport о том, что он желает завершить карьеру в Ньюкасле.

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"Да, Майкл, мы так тоже думали. Да еще и получая 120 тысяч фунтов в неделю", – написал Ширер в своем твиттере.

Оуэн не замедлил с ответом: "Не уверен, что ты так предан Ньюкаслу, как выставляешь это, приятель. Отчетливо помню, как ты был в шаге от перехода в Ливерпуль после того, как сэр Бобби Робсон оставил тебя на скамейке запасных. Ты изо всех сил пытался покинуть клуб".

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