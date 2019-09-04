Ширер та Оуен посварилися у соцмережі, несподівано згадавши минуле

Колишні форварди збірної Англії та Ньюкасла Алан Ширер та Майкл Оуен серйозно посварились у соціальних мережах.

Конфлікт розпочався з того, що Алан Ширер іронічно прокоментував слова Оуена на BT Sport про те, що він бажає завершити кар'єру в Ньюкаслі.

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"Так, Майкле, ми так теж думали. Та ще й отримуючи 120 тисяч фунтів на тиждень", – написав Ширер у своєму твіттері.

Оуен не забарився із відповіддю: "Не впевнений, що ти так відданий Ньюкаслу, як виставляєш це, приятелю. Чітко пам'ятаю, як ти був за крок від переходу до Ліверпуля після того, як сер Боббі Робсон залишив тебе на лавці запасних. Ти щосили намагався покинути клуб".

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