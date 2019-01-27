Чемпіони світу та Європи, володар "Золотого м'яча", соратник Мессі – топ-12 найжахливіших трансферів вільних агентів

Безкоштовним сир буває лише в мишоловці. Народне прислів'я цілком можна застосувати й до ринку вільних агентів – боси англійських клубів підтвердять.

В умовах постійного зростання цін на ринку гравців чимало клубів прагнуть зекономити й не проти підсилити власні лави футболістами з іменем, але без контракту. Лондонський Вест Хем Андрія Ярмоленка, наприклад, нещодавно підписав Саміра Насрі, Крістал Пелас довго "вів" свого колишнього вінгера Бакарі Сако й напередодні запропонував йому контракт до кінця року, а Вільяреал минулого літа не побоявся запропонувати контракт Санті Касорлі, який пропустив через травму ледь не 2 роки.

Чемпіони світу та інші суперзірки, яких можна безкоштовно підписати влітку 2019-го – грандіозний розпродаж топ-клубів

Кожен подібний трансфер – своєрідний кіт у мішку, адже ніколи не знаєш, чи гравець доведе свою профпридатність. Топ найбільш жахливих безкоштовних переходів в Англії склав культовий журнал FourFourTwo.

Вінстон Богард (Челсі, 2000)

Попередній клуб: Барселона

Тривалість контракту: 4 роки

Матчів у всіх турнірах: 12

Після виступів за Аякс, Мілан і Барселона, а також 20-ти матчів у футболці збірної Нідерландів, безкоштовний перехід Богарда в Челсі шанувальники "синіх" зустріли із захопленням. Та все змінили тренерські перестановки на Стемфорд Брідж: оборонця підписав Джанлука Віаллі, а в плани його співвітчизника та наступника Клаудіо Раньєрі нідерландець не входив. Богард зіграв лише 9 матчів в АПЛ, але залишався на контракті впродовж чотирьох сезонів із зарплатою 40 тисяч фунтів на тиждень – клуби, які були зацікавлені в оренді захисника, не могли переконати його зменшити свої фінансові апетити.

Марк Босніч (Челсі, 2001)

Попередній клуб: Манчестер Юнайтед

Тривалість контракту: 1,5 роки

Матчів у всіх турнірах: 7

Незважаючи на те, що через роки сер Алекс Фергюсон назвав Босніча "жахливим професіоналом", той повернувся до Манчестер Юнайтед у 1999 році після того, як покинув "червоних дияволів" заради Астон Вілли за 8 сезонів до того. Приїзд Фаб'єна Бартеза призвів до відходу австралійця в 2001-му, а Челсі запропонував йому угоду на 18 місяців, бажаючи створити конкуренцію Карло Кудічіні за місце у воротах на Стемфорд Брідж.

Та всього після декількох поєдинків лондонці розірвали контракт із 30-річним кіпером, коли він провалив тест на наркотики в 2002 році. Босніч наполіг на своїй невинуватості та заявив, що препарат був підсипаний йому в одному з лондонських нічних клубів знайомим кокаїновим наркоманом.

"Я був неймовірно шокований. Це був жахливий час. Я мав підозри щодо того, як це трапилося, але вирішив пустити справу на самоплив. Я просто подумав: якщо ви вважаєте мене такою людиною, то хай так і буде".

Арнау Рієра (Сандерленд, 2006)

Попередній клуб: Барселона

Тривалість контракту: 3 роки

Матчів у всіх турнірах: 2

Сандерленд нечасто підписує гравців із Барселони, тому цілком зрозуміло, що фанати "чорних котів" святкували підписання Рієри – капітана Барселони B, коли за неї грав сам Ліонель Мессі, до речі.

"Нам дуже подобається, як він виглядає. Він творчий гравець, але також полюбляє грати і у відборі. Він має фантастичну витривалість і є тим типом гравця, які мають грати в Сандерленді. Він відповідає усім критеріям", – сказав головний тренер Найл Квінн під час презентації.

Та, незважаючи, на всі ці якості, Рієра лише двічі зіграв за Сандерленд і був відпущений через три роки після оренд у Саутенді та Фалкірку.

Іан Раш (Лідс, 1996)

Попередній клуб: Ліверпуль

Тривалість контракту: 1 рік

Матчів у всіх турнірах: 48 (3 голи)

Коли період другого приходу Раша в Ліверпуль завершився влітку 1996-го, то його підхопив Лідс, який щойно завершив сезон в АПЛ на 13-му місці. Валлійцю тоді було 34, він вже перестав бути настільки результативним, як у свої золоті часи, але фанати "білих" вірили, що його інстинкт "вбивці" все ще живий. Це було не так: лише 3 м'ячі за майже півсотні матчів і перехід в Ньюкасл по завершенні сезону.

Джо Коул (Ліверпуль, 2010)

Попередній клуб: Челсі

Тривалість контракту: 4 роки

Матчів у всіх турнірах: 42 (5 голів)

Справедливо сказати, що йому не допоміг Стівен Джеррард.

"Мессі може робити кілька неймовірних речей, але все, що він робить, Джо також уміє, може навіть краще", – так капітан Ліверпуля відреагував на підписання колишнім вінгером Челсі 4-річного контакту із зарплатою 90 тисяч фунтів на тиждень із "червоними" в 2010 році. "Я допоможу Джо здобути нагороду Найкращому гравцю року цього сезону".

Та справедливо щодо Джеррарда буде відзначити, що не лише він пророкував великі звершення для Коула в Мерсисайді. Та гравець англійської збірної так і не оклигав після вилучення у дебютному матчі, зіграв лише 9 поєдинків у Прем'єр-лізі в сезоні 2010/11 через травми й, зрештою, був відданий в оренду Ліллю усього через 13 місяців після переходу.

Жозе Босінгва (Квінз Парк Рейнджерс, 2012)

Попередній клуб: Челсі

Тривалість контракту: 3 роки

Матчів у всіх турнірах: 24 (1 гол)

Воістину катастрофічний безкоштовний трансфер Босінгви на Лофтус Роуд в серпні 2012 року був помпезно обставлений. Усе ж усього три місяці тому португалець здобув кубок Ліги чемпіонів із Челсі.

Гол у другому матчі за "рейнджерів" спрямовував на позитивний лад, але невдовзі стало зрозуміло, що Босінгва – не найкраща людина в боротьбі за збереження прописки: правий оборонець відмовився сидіти на лаві запасних у грудневому дербі з Фулхемом (і був оштрафований на 2 тижневі зарплати, неймовірні 130 тисяч фунтів), а потім розізлив шанувальників КПР, коли сміявся після нульової нічиєї з Редінгом у квітні, яка затвердила виліт команди з АПЛ.

Майкл Оуен (Сток Сіті, 2012)

Попередній клуб: Манчестер Юнайтед

Тривалість контракту: 1 рік

Матчів у всіх турнірах: 9 (1 гол)

Оуен приєднався до Сток Сіті після відходу з Олд Траффорд у 2012-му, вочевидь, сподіваючись, що матиме стабільне місце в основному складі. Травма підколінного сухожилля, отримана невдовзі після переходу на Британія Стадіум стала неабияким розчаруванням, а Оуен після цього всіма силами намагався витіснити з основи команди П'юліса Пітера Крауча.

Колишня зірка Ліверпуля не вийшов у старті "гончарів" у жодному матчі Прем'єр-ліги, а 8 із 9-ти його появ на полі у всіх турнірах – виходи на заміну. Оуен забив лише одного разу за цей час і вирішив, що найкращим вчинком буде повісити бутси на цвях влітку 2013 року.

Робер Пірес (Астон Вілла, 2010)

Попередній клуб: Вільяреал

Тривалість контракту: 6 місяців

Матчів у всіх турнірах: 12 (1 гол)

Колишній гравець Арсенала Пірес повернувся до англійського футболу за 4 роки після від'їзду з північного Лондона, коли Астон Вілла запропонувала йому контракт на півроку в листопаді 2010 року.

Найкращі часи 37-річного чемпіона світу тоді вже були позаду, тому не дивно, що він не зумів добре себе проявити в жодному зі своїх 9 матчів в АПЛ під керівництвом Жерара Ульє.

Ніколя Анелька (Вест Бромвіч, 2013)

Попередній клуб: Шанхай Шеньхуа

Тривалість контракту: 6 місяців

Матчів у всіх турнірах: 12 (2 голи)

Після чудових виступів за Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Болтон і Челсі Анелька зробив Вест Бром своїм шостим клубом в АПЛ після завершення контракту з Шанхай Шеньхуа в 2013-му.

Контраверсійність була супутником француза впродовж усієї кар'єри й дуже швидко Анелька продемонстрував, що не змінився навіть у солідні 34: форвард відсвяткував забитий у ворота Вест Хема м'яч кенелом – жестом непокори, який у Франції також вважається антисемітським. Дискваліфікований і оштрафований ФА Анелька більше так і не зіграв за "дроздів".

Віктор Вальдес (Манчестер Юнайтед, 2015)

Попередній клуб: Барселона

Тривалість контракту: 1,5 роки

Матчів у всіх турнірах: 2

Розрив передньої хрестоподібної зв'язки призвела до передчасного завершення кар'єри Вальдеса в Барселоні в 2014 році, коли воротар вже оголосив, що не продовжить свій контракт із "блаугранас".

Після періодичних тренувань із клубом Манчестер Юнайтед запропонував вільному агенту контракт у січні 2015-го. Іспанець збирався скласти конкуренцію своєму співвітчизнику Давіду Де Хеа, але фактично був вигнаний з Олд Траффорд усього через 6 місяців. Подейкують, що він відмовився сидіти на лаві запасних в одному з матчі. Та й трансферу Серхіо Ромеро влітку він явно не зрадів.

Оуен Харгрівз (Манчестер Сіті, 2011)

Попередній клуб: Манчестер Юнайтед

Тривалість контракту: 1 рік

Матчів у всіх турнірах: 4 (1 гол)

Чотири титули в Бундеслізі з Баварією, чемпіонська медаль Прем'єр-ліги з Манчестер Юнайтед та тріумф у Лізі чемпіонів із обома клубами. Послужний список Харгрівза не викликав запитань.

Улітку 2011 року він покинув Юнайтед після завершення дії контракт, але "довів" свою фізичну форму серією відео на YouTube. Сіті здалося цього достатньо, щоб запропонувати англійцю однорічний контракт. Як з'ясувалося, якраз настав час змінити червоний на блакитний – Сіті прийшов до першого титулу в еліті за 44 роки.

Одне погано для Харгрівза, він зіграв лише один матч в АПЛ – недостатньо, щоб отримати чемпіонську медаль.

Сол Кемпбел (Ноттс Каунті, 2009)

Попередній клуб: Портсмут

Тривалість контракту: 5 років

Матчів у всіх турнірах: 1

Колишній центрбек Тоттенхема та Арсенала Кемпбел приєднався до клубу Ліги 2 Ноттс Каунті з приголомшливим 5-річним контрактом після закінчення його угоди з Портсмутом. "Сороки" щойно стали власністю консорціуму мільярдів із Середнього Сходу, призначили колишнього керманича збірної Англії Свена-Йорана Еріксона спортивним директором і анонсували амбіції про вихід до Прем'єр-ліги.

Великих і просто хороших футболістів почали сватати на Медоу Лейн – Павела Недведа, Крістіана Вієрі, Патріка Вієйра та навіть Девіда Бекхема. Занадто гарно, щоб бути правдою, чи не так? На жаль для шанувальників "сорок" так і було. Лише за кілька днів після прибуття Кемпбел покинув Ноттінгем і заявив, що всі домовленості були порушені.

Він зіграв лише один поєдинок за Каунті – поразка 1:2 від Моркама.

Від Буффона до Роббена – символічна збірна гравців, які влітку 2019 року можуть стати вільними агентами