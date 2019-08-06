toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ширер назвал фаворита АПЛ 2019/20

07:30 169 Читати українською
Ширер назвал фаворита АПЛ 2019/20
Ливерпуль и Манчестер Сити

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер считает Ливерпуль фаворитом в борьбе за чемпионство.

"Без сомнений, Ливерпуль и Манчестер Сити снова будут бороться за титул. Я могу предположить, что на этот раз Ливерпуль опередит "горожан", если более организованно будет играть в обороне, чем в матче за Суперкубок.

Фанаты Ливерпуля и Манчестер Сити устроили массовую драку в метро перед матчем за Суперкубок Англии

Хотя Манчестер Сити и выиграл три турнира в прошлом сезоне, Ливерпуль получит решающий импульс благодаря победе в Лиге чемпионов.

Ливерпуль совершил третий летний трансфер – замена Миньйоле найдена

Однако я не уверен, что любая из команд сможет улучшить свой результат прошлого сезона. Нам очень повезло, что мы стали свидетелями такого классного соперничества между Ливерпулем и Манчестер Сити, в котором "горожане" набрали на одно очко больше", – цитирует Ширера Manchester Evening News.

blog_ava
"Хотите хороший футбол – придите на него", – Рафаилов призвал болельщиков посещать стадион
06:30
77
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Алан Ширер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
59
мин
Брюгге
21:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук