Ширер назвал фаворита АПЛ 2019/20

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер считает Ливерпуль фаворитом в борьбе за чемпионство.

"Без сомнений, Ливерпуль и Манчестер Сити снова будут бороться за титул. Я могу предположить, что на этот раз Ливерпуль опередит "горожан", если более организованно будет играть в обороне, чем в матче за Суперкубок.

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Хотя Манчестер Сити и выиграл три турнира в прошлом сезоне, Ливерпуль получит решающий импульс благодаря победе в Лиге чемпионов.

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Однако я не уверен, что любая из команд сможет улучшить свой результат прошлого сезона. Нам очень повезло, что мы стали свидетелями такого классного соперничества между Ливерпулем и Манчестер Сити, в котором "горожане" набрали на одно очко больше", – цитирует Ширера Manchester Evening News.