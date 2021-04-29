"Пока что давайте обойдемся без конкретики. Как говорят в таких случаях, разорвали с клубом контракт по обоюдному согласию сторон. Желаю уже бывшим партнерам успеха в борьбе за сохранение "прописки" в элитном дивизионе.

"Команда и так сильнее нас, бл**ь, ты каждый фол свистишь": голкипер Миная возмутился судейством в матче с СК Днепр-1

Сегодня возвращаюсь в Германию, где проживает моя семья. С карьерой футболиста заканчивать не собираюсь. Думаю, что 2-3 сезона еще буду востребован", – рассказал Шиндер в комментарии meta-ratings.

Напомним, Антон присоединился к Минаю в сентябре этого года. До этого он выступал за Таврию, Шахтер, Черноморец и Ворсклу. Шиндер последний сезон успел сыграть за границей в составе Швабаха, выступающем в шестом немецком дивизионе (20 матчей, 12 голов). Также нападающий сыграл 2 поединка в составе национальной сборной Украины (2011-12 годы). За Минай Шиндер успел провести 21 поединок во всех турнирах, и отметиться 3 голами.

СК Днепр-1 разгромил Минай в матче со скандальными решениями VAR