"Поки що давайте обійдемося без конкретики. Як кажуть в таких випадках, розірвали з клубом контракт за обопільною згодою сторін. Бажаю вже колишнім партнерам успіху в боротьбі за збереження "прописки" в елітному дивізіоні.

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Сьогодні повертаюся до Німеччини, де проживає моя сім'я. З кар'єрою футболіста закінчувати не збираюся. Думаю, що 2-3 сезони ще буду затребуваний", – розповів Шиндер у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Антон приєднався до Миная у вересні цього року. До цього він виступав за Таврію, Шахтар, Чорноморець та Ворсклу. Шиндер останній сезон встиг відіграти за кордоном у складі Швабаха, який виступає у шостому німецькому дивізіоні (20 матчів, 12 голів). Також нападник відіграв 2 поєдинки у складі національної збірної України (2011-12 роки). За Минай Шиндер встиг провести 21 поєдинок в усіх турнірах, та відзначитись 3 голами.

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