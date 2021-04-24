СК Днепр-1 во втором круге УПЛ выглядит одной из лучших команд. При сохранении нынешнего состава в новом сезоне подопечные Игора Йовичевича должны бороться за еврокубки, однако сейчас подняться выше шестого места "спортклубовцам" де-факто невозможно. "Жёлто-чёрные" откровенно доигрывают чемпионат, а вот у Миная ситуация критическая – закарпатцы перед выездом на Днепр-Арену шли на последней позиции в турнирной таблице. Впереди у подопечных Николая Цымбала будут матчи исключительно против лидеров УПЛ, поэтому сегодня "лисам" необходимо было цепляться хоть за какие-то очки.

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Несмотря на такую ​​важность поединка, первый тайм гости провалили капитально. Не помог даже выход Милевского в основном составе – до перерыва игроки Миная ни разу не пробил по воротам. СК Днепр-1, в свою очередь, сразу захватил инициативу, а уже на 9-й минуте Чуже должен был открывать счёт ударом с правого края штрафной. Мяч прошёл рядом с дальней штангой!

Еще через семь минут Булеца ворвался на левый край и упал в борьбе с Ткачуком. Визуально какого-то нарушения правил не было заметно, но арбитр Юрий Иванов, лично просмотрев видеоповтор, решился назначить пенальти. "Это смешно, бл*ть", – резюмировал голкипер закарпатцев Попович. Впрочем, вынимать мяч из сетки ему не пришлось, ведь Довбик с "точки" пробил мимо левой девятки.

Счастье минайцев продолжалось недолго. Уже на 24-й минуте Довбик должен был забивать из пределов штрафной, однако его выстрел в ближний угол пришёлся на внешнюю сторону сетки. На 28-й нападающий исправился: приняв передачу от Чуже, Артём ушёл от Лопирёнка и метров с 18-ти пробил под правую штангу – 1:0! Ну, а ещё через четыре минуты СК Днепр-1 удвоил преимущество в счёте усилиями Булецы, которому удался шикарный удар со штрафного в левую девятку. 2:0!

Гости так ничем и не ответили. "Спортклубовцы" же не останавливались, пытаясь закрыть матч ещё до перерыва. На 41-й минуте это могло вылиться в гол Булецы с дистанции, но рикошет спас Минай – впрочем, уже на на 43-й хозяева заработали пенальти. Его организовал Чуже, который пробил с линии штрафной и попал в отставленный локоть Маембе. Сам же Марио и реализовал 11-метровый – 3:0.

На второй тайм Игор Йовичевич выпустил Билла, предоставив отдых Когуту, а Николай Цымбал вместо привозного Маембе бросил в бой Петрусенко. Эти замены никак не изменили ход игры – да, закарпатцы провели несколько массированных атак, но из них ничего, кроме неудачных подач, не прилетело. Днепровцы же создавали голевые моменты: так, на 58-й минуте Билл принял передачу от Тейлора и с левого края штрафной и закрутил мяч в дальний угол (немного неточно), а на 60-й он же качнул Сакива на фланге и исполнил опасный кросс вдоль ворот – чудом его никто не замкнул!

Минай пытался отвечать кроссами и стандартами. На 65-й минуте один из них таки принёс успех: после навеса с углового в штрафной днепровцев произошла серия отскоков, в завершении которой Ткачук с метра вколотил мяч в ворота – впрочем, в дело вмешались арбитры. Они целых пять минут слушали подсказки VAR, а Юрий Иванов лично просматривал повтор. В конце концов, рефери отменил гол – то ли из-за офсайда, то ли за игру рукой.

Это был первый и последний момент Миная. Больше закарпатцы не тревожили Юрчука (даже подачи куда-то исчезли), а вот СК Днепр-1 продолжал разрывать гостей. Так, на 78-й минуте Хобленко получил заброс из глубины и продрался сквозь трёх защитников, покатив мяч в дальний угол – Попович спас закарпатцев! На 78-й Чуже стрелял с правого края штрафной (Попович парировал), а на 87-й с этой же зоны пробивал Тейлор. Его удар накрыли, а добивание от Хобленко на линии ворот заблокировал защитник. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "спортклубовцев" со счётом 3:0.

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 29 очков, прервав 2-матчевую безвыигрышную серию и поднявшись на седьмую позицию в турнирной таблице. Минай, имея в активе 18 зачётных баллов, остался четырнадцатым.

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