"Что сказать? Вы сами все видели. Что здесь собираться? Мы каждый матч собираемся, настраиваемся, выходим – и в лужу. Что я могу сказать? Будем стараться, бороться. Так нельзя. Ребятам сказал: "Бл**ь, если даже вылетать из УПЛ, надо же характер, достоинство показать. Мы же не играем всю жизнь в УПЛ, что нам сейчас пофиг". Надо какое-то достоинство, характер. Я сказал, кто услышал, кто нет – посмотрим.

Победа днепрян со скандальными решениями VAR в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Минай – 3:0

Ошибки в первом тайме? Не знаю, может, психология какая-то. Вышли на второй тайм, можем сзади спокойно катать мяч и не бить, не терять его. В первом вышли, бл**ь, как вы говорите, в обычной ситуации не можем мяч принять, пас своему отдать, бл**ь. Не знаю, я не могу каждому в голову залезть и узнать, что у кого.

Арбитр? Я ему сказал: "Команда и так сильнее нас, бл**ь. Ты каждый фол свистишь". Там звук – сразу желтую чудак дает. Команда сильнее нас на голову, значит, бл**ь, там звук – оп, желтую побежал дал. Здесь лавка СК Днепр-1 что-то "экает", сразу свистнул. Что вы "экаете"? Уже во втором тайме было, 3:0 вы нас везете без всяких проблем. Легкий фол – скамья кричит: "Ээээээ", а судья сразу за свисток хватается. На звук там бразилец, или кто-то крикнул: "Ау", на тебе желтую сразу. Бл**ь, на звуки теперь будем свистеть, бл**ь. Не знаю что сказать. Молодец, бл**ь.

VAR задержал игру? Да, и покурить еще можно было. Смотрит что-то, слушает. Что ты слушаешь? Иди посмотри. Я не знаю, момент не видел. Говорят, там сантиметры какие-то. В футболе же как говорят – в пользу атаки спорный момент. Где в пользу атаки? Слушал что-то, потом побежал, посмотрел и отменил. Понятно, что это не влияло на результат, но просто сам факт. Смешно.

Объяснил ли арбитр задержки? Все стоим, смотрим, он что-то слушает. Что ты слушаешь? Ты – главный судья, иди посмотри две секунды и все, от этого отталкивайся. Нет, он что-то слушает 5 минут, затем 5 минут посмотрел. Говорю, на результат не влияло, просто сам факт. Он сам не знал, что делать в этой ситуации", – поделился Попович в комментарии Профутбол Digital.

СК Днепр-1 разгромил Минай в матче со скандальными решениями VAR