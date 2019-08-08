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Шик отказал клубу АПЛ из-за трансфера в Боруссию Д

00:20 10 Читати українською
Шик отказал клубу АПЛ из-за трансфера в Боруссию Д
Патрик Шик / Фото ФК Рома

Форвард Ромы и сборной Чехии Патрик Шик отказался от возможности продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Ньюкасл предложил Патрику Шика присоединиться к клубу, но такие перспективы не устроили чеха, сообщает gianlucadimarzio.

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"Сороки" намеревались подписать нападающего Ромы на правах аренды.

23-летний игрок аргументировал свой отказ желанием перейти в дортмундскую Боруссию. Об интересе немецкого гранда к Патрику пока не сообщается.

В прошлом сезоне Серии А Шик провел 24 матча, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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