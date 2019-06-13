Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікно

Паулу Фонсека спробує витягнути римський клуб з кризи. Для цього спершу доведеться почистити склад і придбати необхідних виконавців. Розповідаємо, як римляни працюватимуть на ринку цього літа.

Рома посіла шосте місце в попередньому сезоні Серії А та не потрапила в Лігу чемпіонів. Навесні після вильоту з єврокубків керівництво звільнило головного тренера Еусебіо Ді Франческо та спортивного директора Мончі. Відповідно, трансферні цілі "вовків" на змінилися, а деякі футболісти з поточного складу не мають майбутнього в Римі.

Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на Фонсеку

Важливий вплив на трансферну політику Роми матиме новий наставник Паулу Фонсека. Провідне римське видання Corriere dello Sport розібралося в ситуації: виділило виконавців, які покинуть клуб, та надало 13 потенційних новачків Фонсеки. Екс-тренеру Шахтаря потрібен новий голкіпер, два захисники, хавбек і форвард.

Наступник Аліссона розчарував – приціл на збірників

Минулого літа Рома продала в Ліверпуль свого воротаря за понад 60 мільйонів фунтів. Аліссон провів розкішний рік в Англії, підтвердив статус одного з найкращих голкіперів світу та виграв Лігу чемпіонів, а Рома без нього посипалася. Вплив Беккера на гру "вовків" був грандіозним – він лише підняв планку після солідного Войцеха Щенсни.

На заміну Аліссону прийшов Робін Ольсен, однак воротар збірної Швеції не виправдав надій – 58 пропущених у 35 матчах. У кінці сезону він взагалі програв конкуренцію 35-річному Антоніо Міранте та сів на лаву запасних. Ольсен покине Рому. Ймовірно, в напрямку АПЛ.

Міранте залишиться другим номером, а на роль основного голкіпера "вовки" розглядають представників збірної Італії – Алессіо Краньйо з Кальярі та Сальваторе Сірігу з Торіно. Колишній портьєре ПСЖ вже у солідному віці (32), але провів чудовий сезон – п'ята за надійністю оборона Серії А.

Чергова жертва ФПП, зірка Шахтаря, гравець Ювентуса

Проліт повз Лігу чемпіонів знову ставить Рому в складне становище, а для дотримання правил фінансового фейр-плей знову доведеться продавати лідерів. Цього разу жертвою стане Костас Манолас. Грек 5 років закриває центр оборони римлян, але минулий сезон у нього вийшов найважчим – величезна кількість дрібних пошкоджень (тільки у 2019-му 6 разів потрапляв у лазарет). "Вовкам" доведеться його продати. Є претенденти з Туманного Альбіону, для яких не стане проблемою виплатити клаусулу Маноласа в розмірі 36 млн євро.

Інший основний центрбек Федеріко Фасіо залишиться в команді, а от Івану Маркано та Жауну Жезусу шукатимуть нові клуби. Іспанець в італійському футболі не зумів підтвердити свій клас, а бразилець вже кілька сезонів поспіль не може стати повноцінним гравцем стартового складу.

Їм на заміну Рома розглядає двох 23-річних оборонців – Деніса Вавро з Копенгагена та Лукаса Веріссімо з Сантоса. Це бюджетні варіанти (оцінюються в 5-6 млн євро), а нормально компенсувати втрату Маноласа міг би Даніеле Ругані з Ювентуса. Взимку поширювалися чутки про ймовірний трансфер Ругані в Рому, потім навесні він продовжив контракт з "б'янконері" та почав частіше грати. Однак варіант з Римом все одно обговорюють.

Основні фулбеки "вовків" Алессандро Флоренці та Александар Коларов орієнтовані на атаку та прекрасно підтримують команду попереду, а тому підходять системі Паулу Фонсеки. Рома не планує їх продавати, але на серба є попит від кількох клубів, зокрема Інтера. У випадку ймовірного відходу Коларова, тренер хоче перевезти за собою в Рим Ісмаїлі. Бразилець вже підписався на соцмережі Роми і, мабуть, був би щасливий продовжити кар'єру в Серії А, однак "вовків" відлякує встановлена Шахтарем ціна – 20 млн євро.

Не варто забувати про Луку Пеллегріні, який нещодавно програв Україні у півфіналі молодіжного чемпіонату світу. Хлопчина не пробився в основу Роми на лівий фланг оборони, але добре проявив себе в оренді у Кальярі. Серйозний талант, клуб не хоче його втратити. Також є універсальний Давіде Сантон, який може закрити обидві бровки, тому трансфер Ісмаїлі можливий лише за умови продажу Коларова і не інакше.

Готовий для Фонсеки центральний трикутник, питання щодо вінгерів

Рома має непоганий підбір молодих хавбеків – Браян Крістанте та Лоренцо Пеллегріні вписуються у футбол Фонсеки. В рамках своєї 4-2-3-1 португалець може залучати їх як в ролі центральних півзахисників, так і плеймейкерами. Пріоритетний варіант на позицію "десятки" – безумовно, Ніколо Дзаньйоло. 19-річному футболісту пророкують центральне місце в системі нового тренера. А от Анте Чоріч відправиться в оренду для ігрової практики – він не витримав конкуренцію.

Хав'єра Пасторе та Стівена Н'Зонзі італійські ЗМІ не бачать в команді Паулу Фонсеки. Рома відпустить кожного з них, якщо надійде хороша пропозиція. Натомість римляни розглядають 5 варіантів на підсилення центру поля: Ніколо Барелла з Кальярі, Роландо Мандрагора з Удінезе, Тьяго Мендес з Лілля, Бруно Гімараес з Атлетіко Паранаенсе та Джордан Верету з Фіорентини. Найбільше переговори просунулися щодо останнього. Чутки про Тараса Степаненка та Фреда не знаходять підтвердження.

На флангах атаки Паулу Фонсека використовує інвертованих вінгерів. Дженгіз Ундер ідеально вписується у бачення португальця, але турок також може стати жертвою фінансового фейр-плей. Він з цікавістю поглядає на інтерес англійських клубів, щоправда, поки конкретних пропозицій не було. З приходом Фонсеки бажання Ундера залишитися повинно зрости.

На іншому фланзі екс-коуч Шахтаря може використовувати Джастіна Клюйверта – майбутнє голландця не викликає жодних питань. Дієго Перотті та Стефан Ель-Шаараві, у свою чергу, теоретично можуть змінити прописку. З "фараоном" ще не підписали новий контракт (чинний завершується у 2020-му), а щодо аргентинця "вовки" готові розглянути варіанти продажу.

Втрата Джеко – рівноцінної заміни немає

Лідер римської атаки останніх років Едін Джеко покидає клуб – боснієць вже повідомив про це своєму оточенню. Скоріш за все, він приєднається до Наінгголана в Інтері. Патрік Шик не впорався з роллю дублера Джеко та розчарував – 5 голів за 2 сезони в Серії А. Його майбутнє залежить від слова Фонсеки. Якщо Паулу не побачить його у складі, Шик відправиться в оренду у Бундеслігу. Скоріш за все, так і буде, оскільки чех не надто відповідає типажу центрфорварда Фонсеки.

Потенційні підписання в лінію атаки не вражають. 30-річний найкращий бомбардир Кальярі в минулому чемпіонаті (16 голів) Леонардо Паволетті та 29-річний форвард Бока Хуніорс без європейського досвіду Даріо Бенедетто.

"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його Рома