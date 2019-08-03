Рома хочет подписать финалиста Лиги чемпионов, если Фонсека потеряет одного из форвардов

Римский клуб заинтересован в приглашении Фернандо Льоренте, который компенсирует возможную потерю нападающих.

Рома согласовала трансфер Фернандо Льоренте, застраховав себя от потери Эдина Джеко или Патрика Шика. Если один из них покинет клуб до конца лета, римляне подпишут экс-нападающего Тоттенхэма, уверяет Calciomercato.

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Главным претендентом на Льоренте была Фиорентина, но в ситуацию неожиданно вмешалась Рома. "Волки" видят в лице испанца "план В" – Паулу Фонсека будет иметь второго форварда для маневра. Вероятным остается уход Эдина Джеко, который требует быстрого решения от Интера.

34-летний Фернандо Льоренте в прошлом сезоне дошел с Тоттенхэмом до финала Лиги чемпионов, однако "шпоры" не продлили с ним контракт. Испанец находится в статусе свободного агента.

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