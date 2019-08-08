Шик відмовив клубу АПЛ задля трансферу в Борусію Д

Форвард Роми та збірної Чехії Патрік Шик відмовився від можливості продовження кар'єри на Туманному Альбіоні.

Ньюкасл запропонував Патрік Шику приєднатись до клубу, але такі перспективи не влаштували чеха, повідомляє gianlucadimarzio.

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"Сороки" мали намір підписати нападника Роми на правах оренди.

23-річний гравець аргументував свою відмову бажанням перейти в дортмундську Борусію. Про інтерес німецького гранда до Патріка поки не повідомляється.

В минулому сезоні Серії А Шик провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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