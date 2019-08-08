toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шик відмовив клубу АПЛ задля трансферу в Борусію Д

00:20 18 Читать на русском
Шик відмовив клубу АПЛ задля трансферу в Борусію Д
Патрік Шик / Фото ФК Рома

Форвард Роми та збірної Чехії Патрік Шик відмовився від можливості продовження кар'єри на Туманному Альбіоні.

Ньюкасл запропонував Патрік Шику приєднатись до клубу, але такі перспективи не влаштували чеха, повідомляє gianlucadimarzio.

Рома хоче підписати фіналіста Ліги чемпіонів, якщо Фонсека втратить одного з форвардів

"Сороки" мали намір підписати нападника Роми на правах оренди.

23-річний гравець аргументував свою відмову бажанням перейти в дортмундську Борусію. Про інтерес німецького гранда до Патріка поки не повідомляється.

В минулому сезоні Серії А Шик провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікно

blog_ava
InStat назвав найкращих і найгірших гравців Динамо у матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге
7 серпня
5366
Теги
Трансфери Ньюкасл Ньюкасл Рома Рома Італія Трансфери Чемпіонату Італії Патрік Шик Патрік Шик Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
30
хв
Маріуполь
20:00
АЗ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук