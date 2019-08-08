Шик відмовив клубу АПЛ задля трансферу в Борусію Д

Ліга чемпіонів — 7 серп 359
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Кваліфікація Ліги чемпіонів: Селтік без Шведа вирвав нічию у Румунії, Порту переграв Краснодар на виїзді
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Манчестер Сіті оголосив про підписання КанселуАнглія — 7 серп 1063
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Українці допомогли, несолідний Соболь, захист легенди і новачки мрії: бельгійські ЗМІ про матч ЛЧ Брюгге – ДинамоЛіга чемпіонів — 7 серп 4337
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Динамо запропонувало Луческу посаду головного тренера, – ЗМІУкраїна — 7 серп 11291
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"Спочатку – Іско, зараз – Селезньов. Чому ми відпускаємо найкращих": фани Малаги провели українця з тролінгом та піснеюІспанія — 7 серп 3760