"Мхитарян – большой профессионал. Очень воспитанный, интеллигентный человек, который проявляет уважение ко всем людям вне зависимости от статуса. У Генриха очень высокая скорость, он отлично врывается в пространство, за спину, очень хорошо прессингует из глубины, дисциплинированный игрок в команде.

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В Англии ему было сложно адаптироваться, плюс Жозе Моуринью не до конца ему доверял. Генрих любит, когда тренер оказывает ему полное доверие. Потому что он всегда отвечает за свои поступки, он переживает, когда не играет или если что-то неправильно сделает, или что-то не получается у него.

Но он стал более опытным. Уровень игры, который он сейчас показывает, говорит, что он нашел взаимопонимание и с тренером, и с партнерами по команде, и получает удовольствие от игры. В данный момент он один из лидеров Ромы, без которого сейчас сложно представить игру римской команды.

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Не думаю, что сейчас он будет сверхмотивирован и с двойным настроем будет играть против Шахтера. Мы часто с ним общаемся, он всегда с большим уважением отзывается о своих бывшим партнерах, о руководстве и президенте клуба. С большим удовольствием мы вспоминаем те отличные времена, которые нам посчастливилось провести в одной команде.

Защитникам Шахтера нужно быть очень внимательными, потому что Генрих очень хорошо пользуется своей скоростью и постоянно открывается, у него отличный пас, он может отдать отличную передачу в одно касание. Генрих – опытный игрок, поэтому сложно будет противостоять ему игрокам Шахтера", – сказал Шевчук в коментарии Сегодня.

К слову, в текущем сезоне Генрих Мхитарян действительно является лидером "волков": 32 встречи, 11 голов и столько же ассистов. Уже 11 марта он будет противостоять Шахтеру в первом поединке, ответный – ровно через неделю.

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