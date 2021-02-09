"Помню, я с него смеялся. Он говорил: "Буду играть в Арсенале. Думаю: "Какой Арсенал?" Он играл и в Манчестер Юнайтед, и в Арсенале, и в Боруссии Дортмунд. Генрих действительно профессионал с большой буквы.

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Многие молодые футболисты должны обращать внимание и следить именно за карьерой Генриха, потому что смог пробиться из менее футбольной страны, чем даже Украина, на самый высокий уровень. Это большая работа, большие рамки и границы, за которые ты не можешь выходить. Это было и есть у Генриха", – отметил Степаненко в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Мхитарян выступал за Шахтер с 2010 по 2013 годы, после чего перешел в дортмундскую Боруссию. Сейчас армянин успешно выступает в составе Ромы, где за 26 матчей текущего сезона записал в свой актив 11 голов и 10 ассистов.

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