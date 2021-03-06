"Мхітарян – великий професіонал. Дуже вихований, інтелігентний чоловік, який проявляє повагу до всіх людей, незалежно від статусу. У Генріха дуже висока швидкість, він чудово вривається в простір, за спину, дуже добре пресингує з глибини, дисциплінований гравець в команді.

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В Англії йому було складно адаптуватися, плюс Жозе Моурінью не до кінця йому довіряв. Генріх любить, коли тренер повністю вірить. Він завжди відповідає за свої вчинки, він переживає, коли не грає або якщо щось неправильно зробить, або щось не виходить у нього.

Він став більш досвідченим. Рівень гри, який він зараз показує, каже, що він знайшов порозуміння і з тренером, і з партнерами по команді, він отримує задоволення від гри. Наразі він один із лідерів Роми, без якого зараз важко уявити гру римської команди.

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Не думаю, що зараз він буде надмотивований і з подвійним настроєм буде грати проти Шахтаря. Ми часто з ним спілкуємося, він завжди з великою повагою відгукується про своїх колишніх партнерів, про керівництво і президента клубу. З великим задоволенням ми згадуємо ті прекрасні часи, які нам пощастило провести в одній команді.

Захисникам Шахтаря потрібно бути дуже уважними, адже Генріх добре користується своєю швидкістю і постійно відкривається, у нього чудовий пас, він може віддати хорошу передачу в один дотик. Генріх – досвідчений гравець, тому гравцям "гірників" буде складно йому протистояти", – сказав Шевчук у коментарі Сегодня.

До слова, у поточному сезоні Генріх Мхітарян і справді є лідером "вовків": 32 зустрічі, 11 голів та стільки ж асистів. Вже 11 березня він протистоятиме Шахтарю у першому поєдинку, матч-відповідь – рівно за тиждень.

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