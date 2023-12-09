"Конференция сегодня состоялась с большими ошибками, однако было принято решение ее проводить. Почему меня не допустили? Потому что я был кандидатом, но не делегатом. Была произведена замена делегата.

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Острожская ассоциация провела исполком, где избрала меня делегатом по замене. Но я не был допущен. Как говорят в футболе, игра была в одни ворота и меня не допустили к выборам. Еще во время конференции третий кандидат – Ярослав Коломыс – снял свою кандидатуру и выборы в таком формате выиграл Олег Кучер. Он 9 лет был заместителем у Алексея Хахлёва (экс-президента Вереса, председателя Ровенской областной ассоциации футбола с 2015 года, – прим.), то есть ничего не меняется. Кучер фактически не будет принимать решений, их будет принимать Хахлёв.

Это такая политика. Я со многими людьми общался о том, что было сделано, как было сделано. Меня очень сильно удивило на конференции, что не было отчета, не была озвучена новая программа. Голосование прошло по приказу. Надо проголосовать вот так и так. Я хотел сломать немного эту систему, но, к сожалению, пока не будет в УАФ перемен, это будет очень тяжело. Это произошло на Волыни, Ровенщине, я думаю, что это происходило еще где-то, где публично еще не вылезло. Честно сказать, я очень разочарован этим, потому что это непорядочно.

Кому это могло быть выгодно? Тому, кто выиграл, конечно. Я шел честно на выборы, я никому из делегатов не говорил: "Ставьте за меня плюс". Я презентовал свою программу, говорил о развитии футбола, ездил по многим районным центрам. Я готов был проиграть, но честно. Допустите меня до выборов и чтобы честно выиграл тот, за кого проголосуют", – рассказал Шевчук в комментарии Tribuna.

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