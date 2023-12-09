"Конференція сьогодні відбулася з великими помилками, однак було ухвалено рішення її проводити. Чому мене не допустили? Тому що я був кандидатом, але не делегатом. Була зроблена заміна делегата.

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Острозька асоціація провела виконком, де обрала мене делегатом по заміні. Але мене не було допущено. Як кажуть у футболі, гра була в одні ворота, і мене не допустили до виборів. Ще під час конференції третій кандидат – Ярослав Коломис – зняв свою кандидатуру і вибори в такому форматі виграв Олег Кучер. Він 9 років був заступником у Олексія Хахльова (екс-президента Вереса, голови Рівненської обласної асоціації футболу з 2015 року, – прим.), тобто нічого не змінюється. Кучер фактично не ухвалюватиме рішень, їх ухвалюватиме Хахльов.

Це така політика. Я з багатьма людьми спілкувався про те, що було зроблено, як було зроблено. Мене дуже сильно здивувало на конференції, що не було звіту, не було озвучено нової програми. Голосування пройшло просто за наказом. Потрібно проголосувати ось так і так. Я хотів зламати трохи цю систему, але, на жаль, поки не буде в УАФ змін, це буде дуже тяжко. Це відбулося на Волині, на Рівненщині, я думаю, що це відбувалося ще десь, де публічно ще не вилізло. Чесно сказати, я дуже розчарований цим, тому що це непорядно.

Кому це могло бути вигідно? Тому, хто виграв, звісно. Я йшов чесно на вибори, я нікому з делегатів не говорив: "Ставте за мене плюс". Я презентував свою програму, говорив про розвиток футболу, їздив по багатьох районних центрах. Я готовий був програти, але чесно. Допустіть мене до виборів і щоб чесно виграв той, за кого проголосують", – розповів Шевчук у коментарі Tribuna.

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