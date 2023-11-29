Бывший вице-президент Вереса Вячеслав Шевчук рассказал о своих дальнейших планах после ухода с этого поста.

– Кем сейчас Вячеслав Шевчук?

– Вы знаете, что я ушел с должности вице-президента Вереса и подал заявление на выборы президента ассоциации ровенского футбола. Я ушел с должности для того, чтобы не было каких-то двойных стандартов, что я от Вереса иду.

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– Когда должны быть эти выборы? Какая там вообще процедура?

– Честно сказать, подать заявку на выборы президента ассоциации – это очень непросто. Без всяких приколов. Мне кажется, лучше подать заявку стать Президентом Украины. Потому что очень много всяких моментов, бюрократии. Я, честно, еще не знаю, буду ли я участвовать или примут меня в эти выборы.

– То есть, просто у тебя есть желание, и у тебя есть какой-то пакет документов?

– Собран пакет документов, все подано, все сделано. Я надеюсь, 9 декабря состоятся выборы, и я буду и еще два кандидата.

– Что для этого нужно? Тебя кто должен выдвинуть? Какие-то общественные организации или кто?

– Да, есть общественная организация – из Ровенской, конечно, области. Я выдвигаюсь от острожской организации.

– А кто еще два кандидата?

– Олег Кучер – это человек Хахлева (Алексей Хахлев – последний глава Ровенской областной ассоциации футбола – прим.), который в течение 5 лет работал его ассистентом и помощником первым. И еще один человек – из ровенского футбола тоже. Не помню фамилию, потому что я с ним не знаком, – сказал Шевчук в интервью Брутальному футболу.

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