– Вячеслав, читали ли вы интервью Виталия Кварцяного, где он вспомнил вас и сказал, что вы отговаривали его баллотироваться на главу Волынской ассоциации футбола?

– Это полное вранье, сплетни и клевета от дедушки Кварцяного. Рассказываю, как все было на самом деле. Свою кандидатуру на выборы в Волынскую ассоциацию выдвинул мой хороший друг Виктор Мацюк.

Он спросил моего совета, и я ответил: "Это правильный поступок, ты футбольный человек, но перед тем как баллотироваться, давай встретимся с Кварцяным. Он местный, у нас хорошие отношения, это будет по понятиям".

– Встретились?

– Несколько месяцев назад я был в Луцке и сказал Виктору: "Набери Кварцяного". Он ему позвонил, тот сразу отозвался: "Давайте встретимся. Без проблем". Мы посидели в кафе, вспомнили футбольные моменты, потому что я и Мацюк одно время играли под руководством Кварцяного.

Затем Виктор спросил Кварцяного: "Я хочу баллотироваться на главу Волынской ассоциации. Как вы на это смотрите? Я не хочу, чтобы вы думали, что это происходит за вашей спиной". Кварцяный сразу пустил слезу, говорит: "Меня же перестанут тогда на футбол пускать".

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Мы его успокоили и удивились такой реакции. Виктор отвез его домой, а Кварцяный ему говорит: "Сними свою кандидатуру. С твоей стороны это будет порядочно".

Мацюк потом приехал ко мне, и я ему сказал: "Ты – взрослый человек, поступай так, как считаешь нужным, но знай – я буду тебя поддерживать". Я ни разу не говорил Кварцяному, чтобы он снял свою кандидатуру, и никакой кампании против него не вел! Всё было наоборот.

После нашего разговора Кварцяный сразу позвонил Лужному и начал жаловаться, что Шевчук его не поддерживает. Но я свободный человек, и у меня есть право выбора. Я прямо ему все сказал, а Кварцяный сейчас берет и льет на меня грязь. На заседании Волынской ассоциации произошел большой скандал.

– Какой?

– Бывшие футболисты сборной Украины Федецкий и Михалик были против Кварцяного. Они были категорически настроены, потому что к выборам не допустили Мацюка.

Кварцяный очень много сделал для волынского футбола, но ему уже 70 лет, дай дорогу молодым развивать спорт. В результате Мацюка даже не допустили к выборам, все делегаты заранее об этом договорились. Я понял, что выборы в ассоциации – большая коррупция.

Я со многими общался на Волыни и могу сказать, что Кварцяного практически никто не поддерживает и не хочет с ним работать. Почему? Это нужно спросить у местных.

– Кварцяный рассказывал, что именно благодаря ему вы попали в молодежную сборную. Это правда?

– Мне было смешно читать, что Кварцяный устроил меня в сборную, и меня там кормил Лужный. Я только что разговаривал с Лужным об этом, мы оба посмеялись, я ему сказал: "Олег Романович, спасибо, что ты меня до сих пор кормишь". Я живу рядом с Лужным, наши частные дома в Киеве находятся на одной улице.

Кварцяный говорит, что среди других наставников молодежки договаривался с Бузником, но он никогда не был у меня тренером, – заявил Шевчук в комментарии Українському футболу.

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