Шевчук: Я разочарован ничьей со Львовом, все решила одна ошибка

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями после выездного матча 15-го тура УПЛ против ФК Львов (1:1).
"Если бы не ошибка в первом тайме, мы могли выигрывать в два мяча.
Сейчас сложный период, ребята неплохо играют, комбинируют, но нет результата, есть давление. Сегодня мы также сделали ротацию, может молодые футболисты недостаточно выдерживают это давление.
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Я уже говорил, что чемпионат сейчас ровный, много борьбы. Сегодня также было много борьбы.
Мы играли только на победу, результатом я очень разочарован. Пока не сделали ошибку, преимущество было у нас. Хорошо, что ребята собрались, забили гол. Я считаю, мы должны были выигрывать этот матч", – сказал Шевчук в эфире ТК Футбол 2.
После матча Олимпик набрал шестнадцать очков и остался на десятой строчке в турнирной таблице, в то время как Львов поднялся на три позиции выше.
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