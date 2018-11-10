Львов расписал результативную ничью с Олимпиком

Матч 15-го тура между Львовом и Олимпиком победителя не выявил.

Первый тайм был равным и динамичным, но несколько скупым на качественные моменты. Более активным был Львов, который мог выйти вперёд уже на 4-й минуте после удара головой Борзенко – мяч прошёл выше ворот. Хозяева здорово двигались и высоко прессинговали, хотя на 19-й Сарнавскому пришлось спасать, отражая непростое замыкание Немчанинова с нескольких метров. И, всё же, активность "горожан" дала о себе знать: на 27-й минуте Жулио Сезар решил пробить с дистанции и попал в Тейлора, который избежал офсайда, вышел один на один и переиграл Махновского – 1:0. В конце тайма Вакуленко мог сыграть этот мяч, однако он не успел к нему после скидки на край штрафной.

Второй тайм также начался с давления на ворота гостей. На 50-й минуте Жулио Сезар имел шанс удвоить преимущество Львова, ворвавшись в штрафную и пробив – Махновський спас донеччан. Впрочем, Олимпик смог выровнять матч и неожиданно отыгрался на 63-й минуте, когда Шиндер замкнул прострел Немчанинова. Вырвать победу обе команды могли на последних минутах: на 82-й после удара Балашова было подозрение на игру рукой в штрафной, на 84-й Сезар пробил неточно, а на 86-й Жонатан едва не срезал мяч в собственные ворота. Наиболее острый эпизод произошел на 88-й, когда Тейшейра мощно выстрелил с дальнего расстояния – Сарнавский вытянулся в струнку и парировал удар. Это был момент в игре; финальный свисток зафиксировал результативную ничью – 1:1.

Таким образом, Олимпик набрал шестнадцать очков и остался на десятой строчке в турнирной таблице, в то время как Львов поднялся на три позиции выше. Подопечные Юрия Бакалова имеют в своем активе восемнадцать очков. Впрочем, конкуренты обеих команд свои матчи еще не сыграли.

Чемпионат Украины 2018/2019, 15-й тур

Львов – Олимпик – 1:1

Голы: Тейлор, 27 – Шиндер, 63